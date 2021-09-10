В Петербурге за прошлый год задержали 69 педофилов

Полковник отметил, что жертвами чаще всего становятся дети в возрасте от 8 до 12 лет.

Полковник полиции Алексей Родин рассказал, что в 2020 году сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать 69 педофилов. Об этом пишет «Фонтанка».

Сотрудник «детского» отдела уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметил, что во время карантина количество преступлений против детей увеличилось. Он добавил, что маньяки чаще всего совершают несколько правонарушений, но благодаря техническим возможностям их удается поймать уже после первого эпизода.

«То есть большинство из них несостоявшиеся маньяки. Если бы это было 10–15 лет назад, то серии были бы по 20–30 эпизодов. Потому что техническое обеспечение и законодательная база делали нас похожими на Илью Муромца в первые 33 года жизни»,

— рассказал Родин.

Чаще всего дети страдают от собственные родных или же приемных родителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что криминалист Кустов назвал педофилию неизлечимой.