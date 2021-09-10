Лавров считает, что сборная России по футболу проявит себя благодаря Карпину

Лавров считает, что сборная России по футболу проявит себя благодаря Карпину
Валерий Карпин. Фото: скрин Instagram Валенрия Карпина

Глава МИД доволен выбором нового главного тренера национальной сборной.

Глава МИД Сергей Лавров рассказал, что в последнее время активно следит за играми национальной сборной по футболу. Он переживает за результаты матчей и верит, что у россиян должно все получиться. Своим мнением он поделился на форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021».

Лавров признался, что смотрит игры до поздней ночи и не может лечь спать, пока не узнает конечный счет. Глава МИД доволен тем, что пост главного тренера теперь занимает Валерий Карпин – он, по мнению Лаврова, все делает правильно.

«Судя по тому, как игроки реагируют на происходящее, он всё делает правильно»,

— поделился министр.

Лавров отметил, что Карпову приходится действовать в сжатые сроки – у него не было времени подготовиться, так что некоторые промахи можно простить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Карпин заявил, что состав сборной России может поменяться.

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