Карпин заявил, что состав сборной России может поменяться

Карпин заявил, что состав сборной России может поменяться
Валерий Карпин. Фото: скрин Instagram Валенрия Карпина

Главный тренер сборной поделился своими эмоциями и планами в связи с отборочными матчами.

Главный тренер Валерий Карпин рассказал, что чувствовал во время матча сборной России и Мальты. Встреча состоялась в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Специалист отметил, что переживал за происходящее на поле вплоть до последней секунды. Карпин признается, что до сих пор обдумывает матч. Он добавил, что во время встречи с Хорватией футболисты хорошо проявляли себя около 20 минут. С Мальтой вышло иначе, поэтому счет хороший.

«Конечно, мы хотим попасть на чемпионат мира в Катар. Сейчас все мысли о ближайших матчах со Словенией и Словакией. А уже потом посмотрим, что нас ждет. Не факт, что все те же футболисты будут на нашем сборе в ноябре»,

— добавил тренер.

Напоминаем, что на данный момент сборная России смогла набрать 13 очков и занимает второе место в отборочной группе. В скором времени футболистам предстоит сыграть против сборных Словакии и Словении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Карпин заявил, что уедет в лес после матчей сборной России.

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