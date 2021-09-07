Карпин заявил, что уедет в лес после матчей сборной России

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин рассказал, как себя чувствует после победного матча.

«Сейчас на пару-тройку уеду дней в лес. В России лесов много — найду место», — цитирует его «Матч ТВ».

Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу российской сборной.

По итогам шести туров команда Карпина идет на втором месте в группе H, имея в своем активе 13 очков. Следующим соперником сборной России станет Словакия. Игра пройдет 8 октября в Казани.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уже во вторник, 7 сентября, состоится матч сборных России и Мальты. Он пройдет в рамках шестого тура квалификации чемпионата мира 2002. Эксперты ждут, что наша команда может победить с разницей в 2-3 мяча. Если сборная одержит победу, у россиян будет шанс выйти из группы. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:45.