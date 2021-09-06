Сборная России готовится к встрече с Мальтой: чего ждут от матча

Уже во вторник, 7 сентября, состоится матч сборных России и Мальты. Он пройдет в рамках шестого тура квалификации чемпионата мира 2002. Эксперты ждут, что наша команда может победить с разницей в 2-3 мяча. Если сборная одержит победу, у россиян будет шанс выйти из группы.

Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:45. Для России этот матч будет последним в рамках сентябрьской квалификации.

К новому матчу сборная подходит без потерь в составе.

Уже известно, что предстоящую встречу рассудит турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком, сообщается на сайте УЕФА. Помогать Палабыйыку будут Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервный арбитр — Ясар Угурлу. За системой VAR будут следить Абдулкадир Битиген и его ассистент Мете Калкаван.

Букмекеры уверены, что в предстоящем матче победу одержит сборная России.

Такого же мнения придерживается и экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов.

«Мой прогноз — хорошая игра сборной в атаке, надежная игра в обороне и заслуженная победа нашей сборной», — заявил он в разговоре с 78.ru.

Другая точка зрения — у футбольного эксперта Сергея Кирьякова. Он отметил, что не стал бы говорить о том, что предстоящая встреча будет самой легкой для россиян, учитывая результаты Мальты в последних матчах. По мнению Кирьякова, нужно быть осторожным в матче с таким соперников. Необходимо вести дисциплинированную игру, чтобы победить. Ответственно к матчу надо подходить с первых минут.

Напомним, что под руководством тренера Валерия Карпина сборная России провела два матча и успела набрать четыре очка. Встреча с хорватами закончилась ничьей со счетом 0:0. При этом россияне победили киприотов со счетом 2:0.

Лидеры группы, России и Хорватии, набрали по 10 очков. Россияне, правда, опережают хорватов по числу забитых мячей. Сборная Мальты идет на пятой строчке.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что матч сборных Аргентины и Бразилии, прерванный полицией, официально отменен.