Матч сборных Аргентины и Бразилии, прерванный полицией, официально отменен

Матч между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года приостановлен и не будет продолжен в ближайшие часы. Об этом говорится в заявлении Южноамериканской конфедерации футбола.

Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает Южноамериканская конфедерация футбола. Игра, проходящая в Сан-Пауло, была приостановлена по решению судьи.

Как сообщил ТАСС, встреча футболистов была приостановлена спустя несколько минут после начала матча из-за потасовки между аргентинскими игроками и членами тренерского штаба соперника. На момент приостановки счет во встрече был 0:0.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сборная России по футболу обыграла сборную Кипра со счетом 1:0 в отборочном турнире чемпионата мира.