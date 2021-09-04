Российская сборная по футболу выиграла у Кипра

Российская сборная по футболу выиграла у Кипра
Сборная России обыграла Кипр в матче отборочного турнира чемпионата мира . Фото: Pixabay

Сборная России по футболу обыграла сборную Кипра со счетом 1:0 в отборочном турнире чемпионата мира.

Наши футболисты достаточно уверено провели игру с 99-й командой в рейтинге ФИФА.

Автором единственного гола на этом матче стал Александр Ерохин. Это его первый точный удар за последние три года.

Известно, что мяч в воротах киприотов оказался еще во время первого тайма. Счет не изменился до конца игры.

Встреча состоялась 4 сентября, в 19:00 по московскому времени в столице Кипра Никосии.

Фанаты сборной России очень надеялись на победу наших спортсменов. Ведь у футболистов сборной были все шансы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два футболиста «Зенита» будут играть за сборную России.

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