Два футболиста «Зенита» будут играть за сборную России

Два футболиста «Зенита» будут играть за сборную России
Валерий Карпин. Фото: Российский футбольный союз

Речь идет про матч со сборной Хорватии.

Сегодня,1 сентября, стал известен стартовый состав сборной России на матче против Хорватии. В команду попали два футболиста из ФК «Зенит».

Это будет первая игра для сборной после того как ее возглавил Валерий Карпин. Он решил, что с Хорватией сыграют следующие футболисты: Маринато Гилерме, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия (капитан), Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Арсен Захарян, Александр Головин, Алексей Миранчук, Алексей Ионов.

Матч состоится на московских «Лужниках» в Москве, игра начнется уже в 21:45. Напоминаем, что раньше команду возглавлял Станислав Черчесов, но ему пришлось покинуть пост главного тренера из-за низких показателей игроков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюбу не вызвали в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

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