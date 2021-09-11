Финансист объяснила, почему золото намного дороже серебра

Золото традиционно считается надежным и защитным активом, и во время кризисов спрос и цены на него растут. Фото: pixabay

Золото традиционно считается надежным и защитным активом, и во время кризисов спрос и цены на него растут. Фото: pixabay

Руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве России Елена Звонова перечислила причины, из-за которых золото во много раз дороже серебра.

Основная причина – историческая. По словам эксперта, золотые монеты всегда ценились выше серебряных, потому что золото встречалось в природе гораздо реже, сообщает агентство «Прайм».

Вторая причина – технологическая, так как золото сложнее добывать.

Также она указала, что третья причина — монетарная. Звонова пояснила, золото выполняло функцию денег.

Еще одна причина — финансовая. Монетарная природа золота стала основанием активной торговли им на биржах.

Также немаловажное значение играет психология — золото обычно ассоциируется с богатством и успехом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые КузГТУ начали разрабатывать новую технологию переработки угольных отходов, в процессе которой извлекаются различные элементы. Особенность в том, что такой способ открывает новые источники драгоценных металлов.