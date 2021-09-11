Путин назначил генерал-полковника Александра Чуприяна врио главы МЧС

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Врио главы МЧС Александр Чуприян является обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни, как пишут в пресс-службе МЧС, «при исполнении служебного долга». Трагедия произошла в городе Норильск Красноярского края во время двухдневных межведомственных учений. Он погиб, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. В трагедии никто не выжил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что министра МЧС Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище. Тело министра доставили в родной город спецбортом после прощания в Москве в пятницу, 10 сентября.