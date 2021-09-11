На Варшавской улице мужчина устроил стрельбу

На Варшавской улице в Петербурге произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина.

В полицию обратилась женщина, проживающая в доме на Варшавской улице и сообщила о том, что на улице выстрелили предположительно из травматического оружия в ее соседа.

На место происшествия прибыла сотрудники полиции и обнаружили мужчину 1970 года рождения, который пояснил, что в 20:50, находясь во дворе д. 39 корп. 2 по ул. Варшавской, неизвестный, во время внезапно возникшего конфликта, несколько раз выстрелил в его строну из предмета похожего на пистолет.

Потерпевший с двумя непроникающими ранениями из травматического оружия в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу.

Как сообщили в ГУ МВД по городу региону, неработающий мужчина 1986 года рождения, из своего травматического пистолета «Лидер» выстрелил несколько раз в сторону потерпевшего.

Стрелявший был также госпитализирован с закрытым переломом шейки левой плечевой кости.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке. Ранен один человек.