Дочь угнала у своего отца иномарку на Октябрьской набережной

Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали угонщиков автомобиля в Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 10 сентября в полицию поступило сообщение от мужчины 1965 года рождения, проживающего в доме по Октябрьской набережной. Он рассказал, что его дочь со своим сожителем без разрешения уехали на его автомобиле «Киа Рио» 2015 года выпуска. Ущерб оценивается в 600 тыс. рублей.

Вечером 10 сентября на трассе А-120 были задержаны женщина – повар универсал, 1988 года рождения, и мужчина — 1982 года рождения, неработающий.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в конце августа в Петербурге задержали серийных угонщиков элитных автомобилей — преступники хранили люксовые машины в защищенном подземном бункере.