Водитель каршеринга устроил массовое ДТП, уходя от ночной погони на Луначарского

Водитель каршеринга устроил массовое ДТП, уходя от ночной погони на Луначарского
ДТП на проспекте Луначарского. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Массовое ДТП с участием каршеринга произошло на пересечении проспекта Культуры и улицы Луначарского.

Авария случилась сегодня ночью, 11 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель пытался скрыться от полиции на арендованном авто, проехал на красный свет и врезался сразу в несколько машин.

«Была погоня за ситидрайв», — написал автор записи.

Виновник аварии, судя по всему, был нетрезв. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг снес светофор при повороте на Заставскую улицу.

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