В Петербурге «Газпром» открыл три спортивных комплекса

В Северной столице, сегодня, 11 сентября, открыли три споркомплекса, построенных по программе «Газпром детям». Они находятся в Петродворцовом, Колпинском и Московском районах.

В Петергофе на Широкой улице расположились: два бассейна, каток, зал для борьбы и тренажерный зал. Там же будут тренировки по баскетболу, дзюдо и джиу-джитсу, плаванию, хоккею и фигурному катанию. В будние дни их будут посещать дети. А вечером и по выходным — все желающие. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Второй спорткомплекс открылся на Московском шоссе. Там можно заняться спортивной гимнастикой и танцами. Третий спорткомплекс открылся в поселке Металлострой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что посмотреть футбольные матчи смогут только те зрители, которые имеют QR код, подтверждающий прохождение вакцинации против коронавируса или с документом о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании.