На футбольные матчи на Газпром-Арену пустят лишь с QR кодом в сентябре

На футбольные матчи в сентябре на Газпром-Арену так просто не попасть. Фото: pixabay

На футбольные матчи в сентябре на Газпром-Арену так просто не попасть. Фото: pixabay

Посмотреть футбольные матчи смогут только те зрители, которые имеют QR код, подтверждающий прохождение вакцинации против коронавируса или с документом о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании.

Как сообщает Смольный, футбольные матчи на Газпром-Арене пройдут с 30% заполняемостью стадиона.

В сентябре Федеральный Роспотребнадзор согласовал заполняемость Газпром-Арены на матчах «Зенита» только на 30%. В скором времени на стадионе пройдут три матча. 11 сентября — Зенит-Ахмат, 25 сентября — Зенит — Крылья Советов, а 29 сентября — Зенит-Мальмё.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первые матчи петербургского клуба СКА в Ледовом дворце пройдут в присутствии зрителей. Роспотребнадзор разрешил заполнить трибуны арены максимум на 30%.