Матчи СКА в Петербурге пройдут со зрителями

Матчи СКА в Петербурге пройдут со зрителями
Следующий матч состоится 6 сентября. Фото: ХК СКА

Первые матчи петербургского клуба СКА в Ледовом дворце пройдут в присутствии зрителей. Роспотребнадзор разрешил заполнить трибуны арены максимум на 30%. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, в городе наметилась тенденция по снижению заболеваемости COVID-19. В качестве пилотного проекта на двух матчей СКА (6 и 8 сентября) в Ледовом трибуны будут заполнены на 30%.

На стадион допускаются зрители, имеющие QR код, подтверждающий прохождение вакцинации от ковида или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии. Среди петербуржцев голами отличились Василий Подклзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев.

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