На Сахалине ввели режим чрезвычайной ситуации

На Сахалине ввели режим чрезвычайной ситуации
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия сильных ливней. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Макаровском районе Сахалинской области ввели режим ЧС из-за сильных ливней, которые стали причиной схода селей.

В соцсетях опубликовали видео, как рядом с дорогой течет вода. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия сильных ливней. Об этом сообщает RT.

Жителей нескольких деревень эвакуировали. Сели размыли железную дорогу. Такая погода продлится до воскресенья, возможен новый резкий подъем уровня воды в реках.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский истребитель Су-35 разбился в Сахалинской области. Самолет вылетел из аэропорта «Дземги» в Комсомольске-на-Амуре и потерпел крушение в 50 километрах от поселка Смирных. По предварительной информации, пилот катапультировался спустя четыре минуты после полета, а самолет продолжил движение в сторону Сахалинской области. Информации о пострадавших не поступало.

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