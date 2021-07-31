В Сахалинской области разбился Су-35

Российский истребитель Су-35 разбился в Сахалинской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, самолет вылетел из аэропорта «Дземги» в Комсомольске-на-Амуре и потерпел крушение в 50 километрах от поселка Смирных.

По предварительной информации, пилот катапультировался спустя четыре минуты после полета, а самолет продолжил движение в сторону Сахалинской области.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, летевший из Минска в Анталью, сел в Москве на одном двигателе. У самолета Boeing-737, который летел из Минска в Анталью, сработал датчик неисправности, поэтому судно подавало сигнал тревоги над Белгородской областью.