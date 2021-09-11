Мурашко призвал экспертов пропагандировать вакцинацию против COVID-19

Экспертам нужно пропагандировать прививку от ковида среди россиян, а не предсказывать новые вспышки заболевания вирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Так, он отметил, что экспертное сообщество должно не ожидать, а рекомендовать прививку, потому что будет или не будет четвертая волна ковида, зависит только от россиян. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Мурашко обратил внимание на то, что предсказывать или пытаться спрогнозировать наступление новой волны бессмысленно. Он призвал россиян скорее привиться от ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спорить с людьми, выступающими против вакцинации, бессмысленно. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, люди, которые придерживаются такого мнения, не основывают свои доводы на статистических данных.