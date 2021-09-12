В Петербурге в воскресенье ожидаются грозы и дожди

В Петербурге в воскресенье ожидаются грозы и дожди
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В воскресенье, 12 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами пройдут дожди. Петербуржцам лучше потеплее одеваться перед выходом на улицу, так как тепло заканчивается. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Погоду в Северной столице будет формировать североатлантический циклон, выходящий своим центром в акваторию Ботнического залива», — сообщил синоптик.

Ближе к вечеру в отдельных районах возможны грозы.

Столбики термометров покажут +18…+20 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +16…+21 градуса. Ветер в городе ожидается южного направления с порывами до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.

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