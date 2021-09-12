У АЗС на «Коле» обнаружили боеприпас времен войны

В Кировском районе Ленобласти обнаружили мину. Снаряд находился вблизи автомобильной заправочной станции.

Пугающая находка была сделана 10 сентября в поселке Синявино. Предмет, внешне похожий на боеприпас времен войны, обнаружили у АЗС на трассе «Кола».

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, прибывшие взрывотехники установили, что на участке была найдена минометная мина калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны, в состоянии коррозии.

Боеприпас был вывезен на специализированный полигон для обезвреживания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино в мусорке нашли боеприпасы времен ВОВ.