У АЗС на «Коле» обнаружили боеприпас времен войны

У АЗС на &#171;Коле&#187; обнаружили боеприпас времен войны
Боеприпас вывезли на полигон. Фото: пресс-службе Главного управления Росгвардии

В Кировском районе Ленобласти обнаружили мину. Снаряд находился вблизи автомобильной заправочной станции.

Пугающая находка была сделана 10 сентября в поселке Синявино. Предмет, внешне похожий на боеприпас времен войны, обнаружили у АЗС на трассе «Кола».

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, прибывшие взрывотехники установили, что на участке была найдена минометная мина калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны, в состоянии коррозии.

Боеприпас был вывезен на специализированный полигон для обезвреживания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино в мусорке нашли боеприпасы времен ВОВ.

"Кола" боеприпас росгвардия


 

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