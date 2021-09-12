В Благовещенской церкви открыли бюст Александра Невского

В Благовещенской церкви открыли бюст Александра Невского
Бюст Александра Невского. Фото: администрация Петербурга

Губернатор Александр Беглов открыл бюст Александру Невскому в Благовещенской церкви лавры в честь 800-летия со дня рождения великого князя.

В воскресенье, 12 сентября, Петербург стал главным центром празднования памятной даты. В праздничных мероприятиях также участвовала делегация Сербии во главе с мэром Белграда Зораном Радойичичем. Он поблагодарил градоначальника за гостеприимство и заявил, что открытие памятников — значимый вклад в дружбу русского и сербского народов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, автором бюста выступил скульптор Анатолий Дементьев. Главным спонсором – руководитель организации «Аллеи российской славы» Михаил Сердюков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов поздравил петербуржцев с днем перенесения мощей князя Александра Невского.

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