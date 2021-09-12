Беглов поздравил петербуржцев с днем перенесения мощей князя Александра Невского

Беглов поздравил петербуржцев с днем перенесения мощей князя Александра Невского
В Петербурге проходят масштабные торжества, посвящённые великому князю. Фото: администрация Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с 800-летием со дня рождения Александра Невского и с Днем перенесения мощей святого благоверного великого князя в Петербург – Днём Ништадтского мира.

В воскресенье, 12 сентября, Петербург стал главным центром празднования памятной даты. Градоначальник отметил, что этот праздник — не только для России, его отмечает весь православный мир.

«На нашей земле, когда еще не было Петербурга, он совершил свои первые подвиги, защитил Русь», — заявил Беглов.

Глава города поблагодарил патриарха Кирилла за заботу о городе и его жителях и пожелал Петербургу процветания, а горожанам здоровья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перекресток Невского с Полтавской перекрыли из-за празднования 800-летия Александра Невского.

800-летие Александра Невского адександр беглов


 

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