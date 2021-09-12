Перекресток Невского с Полтавской перекрыли из-за празднования 800-летия Александра Невского

В воскресенье, 12 сентября, петербургские дорожные службы перекрыли проезд в сторону Александро-Невской Лавры.

Речь идет о пересечении Невского проспекта с Полтавской улицей. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что проезд перегородили автомобили правоохранителей. По словам горожан, на участке собрались крупные пробки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург стал главным центром празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Сегодня в честь памятной даты прогремит праздничный салют.