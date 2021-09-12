В Петербурге прогремит салют в честь 800-летия Александра Невского

У стен Петропавловской крепости будет дан праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb

У стен Петропавловской крепости будет дан праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb

Петербург стал главным центром празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Сегодня в честь памятной даты прогремит праздничный салют.

В воскресенье, 12 сентября, в 22:00 залпы от Петропавловской крепости даст дивизион Михайловской военной артиллерийской академии.

Торжества прошли в Свято-Троицком соборе и на площади Александра Невского. По данным Комитета по культуре, также на фасаде дома 44Б на Шпалерной улице сегодня будет включена световая инсталляция с изображением военного ордена князя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Троицком мосту состоялось лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского.