На Троицком мосту состоялось лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского

В Северной столице состоялось лазерное шоу «Александр Невский 800» на Троицком мосту, посвященное 800-летию выдающегося полководца.
Визуальная проекция прошла в сопровождении музыки композитора Сергея Прокофьева. Эти мелодии были созданы для фильма «Александр Невский» режиссера Сергея Эйзенштейна.
Жители и гости Петербурга смогли увидеть уникальное шоу на разведенном Троицком мосту с ключевыми моментами из жизни великого князя. Кроме того, торжество «посетил» сам великий князь Александр Невский.
Организацией праздника занималось сообщество «Питер читает». Шоу началось в 1:20 ночи и повторялось каждые десять минут.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Александро-Невской Лавре в Петербурге в воскресенье, 12 сентября, проходят праздничные богослужения в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского.