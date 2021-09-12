На Троицком мосту состоялось лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского

На Троицком мосту состоялось лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского
Лазерное шоу по мотивам жизни Александра Невского. Фото: "МК в Питере"/Святослав Буньков

В Северной столице состоялось лазерное шоу «Александр Невский 800» на Троицком мосту, посвященное 800-летию выдающегося полководца.

Визуальная проекция прошла в сопровождении музыки композитора Сергея Прокофьева. Эти мелодии были созданы для фильма «Александр Невский» режиссера Сергея Эйзенштейна.

Лазерное шоу по мотивам жизни Александра Невского. Фото: «МК в Питере»/Святослав Буньков
Лазерное шоу по мотивам жизни Александра Невского. Фото: «МК в Питере»/Святослав Буньков

Жители и гости Петербурга смогли увидеть уникальное шоу на разведенном Троицком мосту с ключевыми моментами из жизни великого князя. Кроме того, торжество «посетил» сам великий князь Александр Невский.

Лазерное шоу по мотивам жизни Александра Невского. Фото: «МК в Питере»/Святослав Буньков
Лазерное шоу по мотивам жизни Александра Невского. Фото: «МК в Питере»/Святослав Буньков
Лазерное шоу по мотивам жизни Александра Невского. Фото: «МК в Питере»/Святослав Буньков

Организацией праздника занималось сообщество «Питер читает». Шоу началось в 1:20 ночи и повторялось каждые десять минут.

Лазерное шоу по мотивам жизни Александра Невского. Фото: «МК в Питере»/Святослав Буньков
Лазерное шоу по мотивам жизни Александра Невского. Фото: «МК в Питере»/Святослав Буньков
Лазерное шоу по мотивам жизни Александра Невского. Фото: «МК в Питере»/Святослав Буньков

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Александро-Невской Лавре в Петербурге в воскресенье, 12 сентября, проходят праздничные богослужения в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского.

800-летие Александра Невского лазерное шоу новости СПб


 

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