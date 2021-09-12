На Троицком мосту состоялось лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского

Лазерное шоу по мотивам жизни Александра Невского. Фото: "МК в Питере"/Святослав Буньков

Лазерное шоу по мотивам жизни Александра Невского. Фото: "МК в Питере"/Святослав Буньков

В Северной столице состоялось лазерное шоу «Александр Невский 800» на Троицком мосту, посвященное 800-летию выдающегося полководца.

Визуальная проекция прошла в сопровождении музыки композитора Сергея Прокофьева. Эти мелодии были созданы для фильма «Александр Невский» режиссера Сергея Эйзенштейна.

Жители и гости Петербурга смогли увидеть уникальное шоу на разведенном Троицком мосту с ключевыми моментами из жизни великого князя. Кроме того, торжество «посетил» сам великий князь Александр Невский.

Организацией праздника занималось сообщество «Питер читает». Шоу началось в 1:20 ночи и повторялось каждые десять минут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Александро-Невской Лавре в Петербурге в воскресенье, 12 сентября, проходят праздничные богослужения в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского.