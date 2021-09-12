В Петербурге проходят торжества в честь 800-летия Александра Невского

В Петербурге проходят торжества в честь 800-летия Александра Невского
Главные торжества проходят в Александро-Невской лавре. Фото: ЛЕН.ТВ24

В Александро-Невской Лавре в Петербурге в воскресенье, 12 сентября, проходят праздничные богослужения в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Божественную литургию, которая прошла в Свято-Троицком соборе Лавры, возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как сообщил ЛенТВ24, затем Патриарх провел малый крестный ход с мощами князя из Свято-Троицкого собора на площадь Александр Невского, где тоже пройдет праздничный молебен.

На службе присутствуют губернатор Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента России Александр Гуцан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге проходит военно-исторический фестиваль «Невская битва», приуроченный к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

800-летие Александра Невского новости СПб


 

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