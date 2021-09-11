В Петербурге проходит военно-исторический фестиваль «Невская битва»

Сигналом к сражению стал выстрел пушки с Нарышкина бастиона. Фото: Комитете по молодежной политике

Сигналом к сражению стал выстрел пушки с Нарышкина бастиона. Фото: Комитете по молодежной политике

В Петербурге проходит военно-исторический фестиваль «Невская битва», приуроченный к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

В субботу, 11 сентября, у стен Петропавловской крепости реконструировали бои русских дружинников и шведских рыцарей в рамках фестиваля «Невская битва». Старт фестивалю дал выстрел пушки с Нарышкина бастиона.

Как сообщили в Комитете по молодежной политике, в программу фестиваля вошли рыцарские бои, конные упражнения, а также сюжетная постановка, в которой расскажут о значимости победы князя Александра Ярославича в знаменитом Невском сражении, которое произошло в 1240 году. Кроме того, будут работать ярмарка и интерактивные площадки.

Посетить фестиваль можно будет и завтра с 11:00 до 19:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 12 сентября в Свято-Троицком соборе пройдет божественная литургия, а затем — традиционный крестный ход.