На Ладожском мосту нашли шов с деформацией: будет закрыта одна полоса

На ремонтные работы уйдет несколько дней.

На мосту федеральный трассы «Кола» с ночи 13 сентября будет закрыта одна из двух полос движения в сторону Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Речь идет про Ладожский мост – на нам найден шов с деформацией. В связи с этим движений по одной полосе будет временно прекращено – до тех пор, пока не завершатся ремонтные работы. На данный момент на мосту уже установлены временные знаки, ограничивающие скорость до 40 километров в час.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге усилили движение на нескольких автобусных маршрутах. Горожане смогут быстрее добираться до нужного места.