В авиакатастрофе под Иркутском, кажется, погибли четверо

Среди погибших мог быть командир самолета.

В Иркутской области сегодня, 12 сентября, произошла авиакатастрофа с участием пассажирского самолета L-410. В результате инцидента, кажется, пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

На борту находились 16 человек – в том числе члены экипажа. Самолет произвел жёсткую посадку, в результате которой могли погибнуть четыре человека, среди которых командир самолета. На место инцидента наконец добрались спасатели – это было непросто сделать из-за погодных условий.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать ошибка экипажа в условиях тумана и отказ двигателя.

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