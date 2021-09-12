В Лосево легковушка, пытавшаяся притормозить перед «зеброй», оказалась на крыше

В Лосево легковушка, пытавшаяся притормозить перед «зеброй», оказалась на крыше
В аварии, кажется, не пострадал никто из пешеходов. Фото: скриншот Вконтакте

Водитель автомобиля мог получить травмы.

В Приозерском районе сегодня вечером, 12 сентября, произошла жесткая авария у пешеходного перехода. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Инцидент случился на 73-м километре трассы А-121 «Сортавала». Там легковой автомобиль, ехавший на большой скорости, попытался притормозить. В результате машина врезалась в ограждение и перевернулась на крышу. К счастью, из пешеходов никто не пострадал, но водитель вполне мог получить травмы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Маршала Блюхера в аварии с троллейбусом пострадал человек. На место инцидента приехала карета скорой помощи.

дтп лосево новости СПб


 

Новости партнеров
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Просвещения нашли тело девушки с пакетом на голове и шее
Глава СК заинтересовался инцидентом с привязанным к стулу в больнице сиротой
В Лосево легковушка, пытавшаяся притормозить перед «зеброй», оказалась на крыше
В Петербурге заметили серых цапель, которые скоро полетят в Африку
В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве на Торфяной дороге
На Маршала Блюхера в аварии с троллейбусом пострадал человек
В авиакатастрофе под Иркутском, кажется, погибли четверо
В Сертолово пассажир питбайка ударился о заднее стекло легковушки