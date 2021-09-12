В Лосево легковушка, пытавшаяся притормозить перед «зеброй», оказалась на крыше

В аварии, кажется, не пострадал никто из пешеходов. Фото: скриншот Вконтакте

В аварии, кажется, не пострадал никто из пешеходов. Фото: скриншот Вконтакте

Водитель автомобиля мог получить травмы.

В Приозерском районе сегодня вечером, 12 сентября, произошла жесткая авария у пешеходного перехода. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Инцидент случился на 73-м километре трассы А-121 «Сортавала». Там легковой автомобиль, ехавший на большой скорости, попытался притормозить. В результате машина врезалась в ограждение и перевернулась на крышу. К счастью, из пешеходов никто не пострадал, но водитель вполне мог получить травмы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Маршала Блюхера в аварии с троллейбусом пострадал человек. На место инцидента приехала карета скорой помощи.