По дороге в Бугры самосвал зацепился за мост и прилег на бок

В аварии мог пострадать водитель. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог пострадать водитель. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие в инциденте.

Под КАД по дороге в Бугры 12 сентября произошло ДТП с участием самосвала. Об этом в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказали очевидцы.

Известно, что у самосвала поднялся кузов, в связи с чем он зацепился за мост. Это стало причиной того, что большегруз «прилег» на бок посреди дороги. Инцидент мог стать причиной аварии, но, к счастью, обошлось без происшествий.

Очевидцы не понимают, почему в кабине у водителя нет сигнала о поднятом кузове. Это, по мнению многих, могло бы уберечь от подобных происшествий с мостами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лосево легковушка, пытавшаяся притормозить перед «зеброй», оказалась на крыше. Водитель автомобиля мог получить травмы.