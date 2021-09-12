Фигуристка Трусова впервые в истории сделала пять четвертных прыжков в одной программе

Россиянка поразила всех во время контрольного проката сборной России.

Российская фигуристка Александра Трусова 12 сентября впервые в истории фигурного катания сделала пять четвертных прыжков в одной программе. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Спортсменка поразила всех во время произвольной программы на контрольных прокатах сборной России. Она исполнила ее чисто и ни разу не упала. Трусова отметила, что очень рада случившемуся и надеется, что сможет повторить свой рекорд на чемпионате мира.

«Я рада, что у меня получилось сделать пять четверных. Здесь получилось лучше, чем на соревнованиях, теперь буду делать пять четверных и там»,

— заявила Трусова.

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