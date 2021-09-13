Брухунова объяснила, зачем продолжает работать

Брухунова объяснила, зачем продолжает работать
Брухунова объяснила, почему не может бросить работу. Фото: https://www.instagram.com/bruhunova/

Молодая супруга артиста продолжает работать, несмотря на то, что удачно вышла замуж.

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросян Татьяна Брухунова рассказала, по какой причине продолжает работать, несмотря на удачный брак. Она объяснила свою позицию в Instagram-аккаунте.

Брухунова написала пост о том, что ей хочется продлить отпуск. Подписчицы, недоумевая, спросили: неужели женщина, вышедшая замуж за Петросяна, не может себе позволить не работать? Брухунова объяснила, почему продолжает работать – многие решили, что она просто не доверяет супругу.

«Муж — самостоятельный человек, сегодня он вас содержит, а завтра нет!»

— написала женщина.

Многие с такой позицией согласились. Напоминаем, что Брухунова является концертным директором Петросяна. Совсем недавно она стала его пятой женой. Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, а уже через пару месяцев у них родился сын Ваган.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Брухунова наконец показала лицо сына Петросяна.

брак евгений петросян татьяна брухунова


 

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