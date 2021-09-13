Бузова отговорила поклонницу от аборта и пообещала ей помощь

Артистка заверила, что сделает все возможное – вплоть до того, чтобы помочь с родами.

Певица Ольга Бузова поделилась трогательной историей о спасении малыша на своём Youtube-канале. Артистка призналась, что одна девушка рассказала ей, что возлюбленный, узнав о ее беременности, решил расстаться. Поклонница Бузовой хотела сделать аборт, но звезда ее отговорила.

«Ты в любом случае должна пойти работать, должна понимать, что это твой выбор. Я тебе могу помочь на этапе беременности вплоть до того, чтобы помочь с родами. Жду от тебя сообщения»,

— поделилась Бузова.

Позже девушка прислала любимой певица фото снимка УЗИ и заверила, что передумала делать аборт. Бузова прониклась историей и теперь подумывает над созданием фонда помощи женщинам, попавшим в сложное положение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бородина прилюдно раскритиковала стиль Бузовой.