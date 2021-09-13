Режиссер Звягинцев находится в Германии в тяжелом состоянии после COVID-19

Российский режиссер Андрей Звягинцев лечится в Германии от последствий ковида и находится в тяжелом состоянии. Жизни деятелю искусств ничего не угрожает.

В сети распространилось много ложной информации о состоянии режиссера. Некоторые Telegram-каналы утверждают, что он вот какой день на грани жизни и смерти. Другие пишут, что он до сих пор лежит с коронавирусом где-то в Германии, но точно не в Берлине, сообщает URA.RU.

Родные кинорежиссера отрицают информацию Telegram-каналов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режиссер Андрей Звягинцев рассказал о съемках фильма о блокадном Ленинграде. Андрей Звягинцев отметил, что в его произведении не будет много сцен со сражениями, ему захотелось рассказать именно о людях. В центре внимания автора – истории трех персонажей. Известно, что он жаловался на проблемы с финансированием.