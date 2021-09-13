Отцам с 2022 года начнут выдавать маткапитал

На реализацию проекта выделят более 10 миллиардов рублей из средств федерального бюджета в ближайшие три года. Фото: pixabay.com

На реализацию проекта выделят более 10 миллиардов рублей из средств федерального бюджета в ближайшие три года. Фото: pixabay.com

Отцам детей, рожденных от суррогатных матерей, будут выдавать маткапитал с 2022 года.

Так, в скором времени внесут поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Сейчас, если ребенок от суррогатной матери, и родителем для него является только папа, а его жена усыновляет ребенка, получить материнский капитал не возможно. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

На реализацию проекта выделят более 10 миллиардов рублей из средств федерального бюджета в ближайшие три года.