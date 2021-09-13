Отцам с 2022 года начнут выдавать маткапитал

Отцам детей, рожденных от суррогатных матерей, будут выдавать маткапитал с 2022 года.
Так, в скором времени внесут поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Сейчас, если ребенок от суррогатной матери, и родителем для него является только папа, а его жена усыновляет ребенка, получить материнский капитал не возможно. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.
На реализацию проекта выделят более 10 миллиардов рублей из средств федерального бюджета в ближайшие три года.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге состоялось заседание Законодательного Собрания, на котором приняли решение расширить права использования материнского капитала. Законопроект предусматривает, что выплату можно будет потратить на ремонт дачи. Документ направили на подписание главе Петербурга Александру Беглову.