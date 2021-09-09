Петербуржцы смогут на материнский капитал обустраивать свои дачи

В Петербурге состоялось заседание Законодательного Собрания, на котором приняли решение расширить права использования материнского капитала. Законопроект предусматривает, что выплату можно будет потратить на ремонт дачи.

Первое чтение проекта проходило еще когда пандемия коронавируса была в самом разгаре. Не мудрено, ведь большое количество семей решило переселиться за город, чтобы иметь возможность чаще выходить на улицу.

В четверг, 9 сентября документ направили на подписание градоначальнику Петербурга Александру Беглову. Таким образом пустить маткапитал можно будет и на благоустройство садового дома, а не только на покупку участка или строительство дачи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году.