Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году

Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году
Для оформления сертификата обращаются в Пенсионный фонд. Фото: pixabay.com

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о размере маткапитала в следующем году.

Так, денежный размер в 2022 году будет более 500 тысяч рублей на первого ребенка и более 665 тысяч рублей на второго.

Министр отметил, что если семья ранее получала деньги на первенца, то за на второго получит более 161 тысячи рублей.

На данный момент при рождении первенца семья может рассчитывать на 483 800 рублей, при рождении второго — на 150 тысяч рублей больше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Общественная палата России объявила о предложении инициативы, которая подразумевает введение отцовского капитала для многодетных родителей. Так, предлагается ввести отцовский капитал в размере 639,4 тыс. рублей. Создатель инициативы думает, что отцовский капитал необходимо давать семьям, у которых будет появляться третий и последующие дети.
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