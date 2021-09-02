Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о размере маткапитала в следующем году.

Так, денежный размер в 2022 году будет более 500 тысяч рублей на первого ребенка и более 665 тысяч рублей на второго.

Министр отметил, что если семья ранее получала деньги на первенца, то за на второго получит более 161 тысячи рублей.

На данный момент при рождении первенца семья может рассчитывать на 483 800 рублей, при рождении второго — на 150 тысяч рублей больше.