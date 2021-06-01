В России предлагают вводить отцовский капитал

В России предлагают вводить отцовский капитал
В России появилась инициатива по введению отцовского капитала. Фото: pixabay

Общественная палата России объявила о предложении инициативы, которая подразумевает введение отцовского капитала для многодетных родителей.

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко адресовал вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, в котором изложена инициатива введения отцовского капитала.

Так, предлагается ввести отцовский капитал в размере 639,4 тыс. рублей для многодетных семей.

Создатель инициативы думает, что отцовский капитал, как и материнский, необходимо давать семьям, у которых будет появляться третий и последующие дети.

При этом, для многодетных семей также выдвигается инициатива ввести еще пособие, составляющее 2,5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных.

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