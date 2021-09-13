За лето-2021 цены на дачи в Ленобласти выросли на 12%

Аналитики отмечают, что прогноз на лето 2022 года сделать трудно, на это влияет множество факторов. Фото: pixabay.com

Аналитики отмечают, что прогноз на лето 2022 года сделать трудно, на это влияет множество факторов. Фото: pixabay.com

Цены на дачи в Ленинградской области за это лето сильно выросли.

Так, аналитики утверждают, что рост цен за июнь-август на дома под Петербургом равен 12%, а прирост за год — 39%. При этом самой большой популярностью на рынке все лето пользовались готовые дома и дачи. Однако покупатели интересовались и земельными участками. Об этом сообщает РБК.

Причины такого спроса эксперты считают то, что за год распродали лучшие варианты варианты готовых домов. Также с весны действует льготная семейная ипотека на строительство дома и на покупку участков. Аналитики отмечают, что прогноз на лето 2022 года сделать трудно, на это влияет множество факторов. Это и баланс спроса и предложения, и стоимость стройматериалов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы смогут на материнский капитал обустраивать свои дачи.