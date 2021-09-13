8-летний мальчик-аутист выпал с 7 этажа в Сертолово и выжил

Ребенок-инвалид выпал из окна в Сертолово. Фото: pixabay

Ребенок-инвалид выпал из окна в Сертолово. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленинградской области 8-летний мальчик-инвалид, страдающий аутизмом, выпал из окна.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 12 сентября, вечером женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что в городе Сертолово по улице Молодцова из окна 7 этажа выпал ребенок.

Правоохранители установили, что пострадал первоклассник, который к тому же, инвалид, по недосмотру родителей. Ребенок выпал с 7 этажа 9-этажного дома.

Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии. Ему диагностировали кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, церебрагенную кому, закрытую травму груди, живота, поясничной области с повреждением внутренних органов, закрытый перелом правой плечевой кости, травматический шок.

Матери мальчика 39 лет, она не работает. Отцу же ребенка 52 года, он является рабочим в детском саду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 10-летний мальчик-инвалид выпал с балкона 8 этажа на Турку и умер.