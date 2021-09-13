8-летний мальчик-аутист выпал с 7 этажа в Сертолово и выжил

8-летний мальчик-аутист выпал с 7 этажа в Сертолово и выжил
Ребенок-инвалид выпал из окна в Сертолово. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленинградской области 8-летний мальчик-инвалид, страдающий аутизмом, выпал из окна.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 12 сентября, вечером женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что в городе Сертолово по улице Молодцова из окна 7 этажа выпал ребенок.

Правоохранители установили, что пострадал первоклассник, который к тому же, инвалид, по недосмотру родителей. Ребенок выпал с 7 этажа 9-этажного дома.

Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии. Ему диагностировали кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, церебрагенную кому, закрытую травму груди, живота, поясничной области с повреждением внутренних органов, закрытый перелом правой плечевой кости, травматический шок.

Матери мальчика 39 лет, она не работает. Отцу же ребенка 52 года, он является рабочим в детском саду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 10-летний мальчик-инвалид выпал с балкона 8 этажа на Турку и умер.

ленобласть падение с высоты происшествие ребенок-инвалид


 

Новости партнеров
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ивангороде мужчина проник в квартиру бывшей девушки и изнасиловал ее
8-летний мальчик-аутист выпал с 7 этажа в Сертолово и выжил
На Маршала Блюхера произошло смертельное ДТП
Поскользнулся-упал, очнулся-гипс: подросток перепил в Металлострое
Полиция Петербурга задержала убийцу управляющей магазина
В Петербурге украли технику для майнинга криптовалюты
17-летняя студентка медколледжа отравилась в петербургском баре
Пьяные посиделки в субботу на Туристской: у петербуржца ножевое ранение