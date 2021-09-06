10-летний мальчик-инвалид выпал с балкона 8 этажа на Турку и умер

Ребенок выпал с балкона и погиб. Фото: unsplash

Ребенок выпал с балкона и погиб. Фото: unsplash

Во Фрунзенском районе Петербурга 10-летний ребенок выпал с балкона и разбился на смерть.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, трагедия случилась 6 сентября ночью, примерно в 01:30 на улице Турку.

Был обнаружен труп несовершеннолетнего мальчика после падения с высоты.

Среди ночи по номеру «112» позвонила родственница мальчика. Она сообщила, что с балкона двухкомнатной квартиры по улице Турку выпал мальчик с 8 этажа и разбился,

Семья ребенка была полной. Скончавшийся имел инвалидность 2 группы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 4-летний малыш поскользнулся и выпал с 16 этажа на проспекте Солидарности. Тело мальчика направили в морг, чтобы провести судебно-медицинское исследование. Проверку начал Следственный комитет.