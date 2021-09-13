Авито: петербуржцы скупают кухонные девайсы, чтобы не толстеть

Авито: петербуржцы скупают кухонные девайсы, чтобы не толстеть
Жители Петербурга стали покупать больше девайсов для кухни. Фото: pixabay.com

Мода на здоровый образ жизни продолжает быть актуальной и сегодня. Этой осенью, вместо приборов для консервации огурцов и помидоров, петербуржцы начали скупать кухонные девайсы.

Как сообщает пресс-служб Авито 13 сентября, спрос на устройства для приготовления здоровой пищи в Петербурге вырос на 54%, если сравнивать с первой половиной лета.

Горожан интересуют кухонные комбайны, цена которых в Северной столице примерно 1,8 тыс. рублей.

Интересен петербуржцам также электрогриль, мультиварки, электромясорубки, соковыжималки, блендеры.

Не за горами зима, поэтому горожане стремятся создать вокруг себя тепло и уют. В ход идут горячие напитки и домашняя выпечка. Приготовить мучное, оказывается, можно без вреда для фигуры.

Вероятно, такой логики придерживаются граждане, когда приобретают мультипекари и хлебопечки. Жители Петербурга искали девайс для выпечки хлеба на 54% больше. Средняя стоимость прибора для горожан составляет 1,2 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Авито» прокомментировали незаконную продажу «Пушкинских карт».

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