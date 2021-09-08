В «Авито» прокомментировали незаконную продажу «Пушкинских карт»

Представители сервиса бесплатных объявлений «Авито» заявили, что активно борются с объявлениями по нелегальной продаже «Пушкинских карт» и осуждают нарушителей.

Жители России от 14 до 22 лет с 1 сентября могут бесплатно получить «Пушкинскую карту». На балансе — 3 тысячи рублей, которые можно потратить на билеты в культурные учреждения. Однако в Петербурге (как, впрочем, и в других городах страны) сразу нашлись люди, готовые перепродать льготную карту — например, за 1 000, 800 или даже 500 рублей. Объявления дельцы размещали на «Авито».

Представители сервиса связались с редакцией Gazeta.SPb и подчеркнули, что блокируют все обнаруженные объявления о продаже «Пушкинских карт», «согласно правилам о запрещенных товарах и услугах». В пресс-службе «Авито» обратили внимание, что такое обращение с выданными государством картами противоречит российскому законодательству и цели проекта, реализованного «исключительно для поощрения интереса молодежи к культуре».

«Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы пользователи размещали заслуживающие доверия объявления. Мы осуждаем любые формы торговли запрещенными законом товарами и услуга», — заключили представители компании.

Напомним, что «Пушкинская карта» выдается бесплатно «Почта Банком», но является именной. То есть, воспользоваться ею может только один владелец. Вместе с тем можно встретить людей, предлагающих купить билеты, а затем продать их со скидкой. Важно помнить, что поощрение нелегального использования таких карт также является нарушением — как минимум, с этической точки зрения.