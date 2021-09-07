Петербуржцы жалуются на проблемы с «Пушкинскими картами» и продают их на «Авито»

Петербуржцы жалуются на проблемы с «Пушкинскими картами» и продают их на «Авито»
"Пушкинская карта" выдаётся бесплатно юным россиянам в возрасте от 14 до 22 лет. Фото: скриншот сайта госуслуг

В Северной столице, как и во всей России, с 1 сентября начали выдавать «Пушкинские карты» — бесплатные абонементы на 3 тысячи рублей, которые можно потратить на билеты в различные культурные учреждения страны. Однако выяснилось, что схема работает не так гладко, как задумывалось: владельцы карт сталкиваются со сбоями и перепродают их на «Авито».

Карты могут получить все россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Видимо, предприимчивые молодые люди или их родители решили с воспользоваться предложенной государством льготой с выгодой: «Пушкинские карты» дешево продают на «Авито»: за 1 000, 800 или даже 500 рублей.

Примечательно, что «Пушкинская карта» — именная, но петербуржцы нашли выход и из этой ситуации: они предлагают покупать билеты на собственное имя «с 30%-й скидкой». Напомним, что Gazeta.SPb рассказывала о том, как оформить и получить «Пушкинскую карту», а также о том, где её можно использовать.

Стоит отметить, что даже те, кто пытается самостоятельно воспользоваться картой, остались недовольны предложением: оплата по ней проходит не с первого раза, а некоторые учреждения, заявленные как партнеры, отказываются её принимать. Кое-где оплата проходила раньше, но теперь купить льготные билеты невозможно. Официальных комментариев от каких-либо ведомств по этой ситуации не поступало.

Петербуржцы жалуются на проблемы с «Пушкинской картой». Фото: Gazeta.SPb
Петербуржцы жалуются на проблемы с «Пушкинской картой». Фото: Gazeta.SPb
Петербуржцы жалуются на проблемы с «Пушкинской картой». Фото: Gazeta.SPb

Возможно, проблемы связаны с большим потоком желающих опробовать «Пушкинскую карту». Остается надеяться, что в ближайшем будущем эту проблему решат.

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