Стали известны адреса в Петербурге, где поставят камеры контроля скорости

Стали известны адреса в Петербурге, где поставят камеры контроля скорости
Камеры помогут отследить нарушения. Фото: pixabay.com

Смольный назвал адреса, где с 13 по 19 сентября начнут свою работу передвижных комплексов фиксации превышения скорости.

Об этом сообщает Комитет по информатизации и связи 13 сентября.

Камеры контроля скорости появятся на аварийно-опасных участках во всех районах Петербурга.

«Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передается в ЦАФАП», — отметили в Комитете.

Места, где стоит установить камеры определяют сотрудники управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге установят камеры фиксации скорости. Фото: Комитет по информатизации и связи

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ладожском мосту нашли шов с деформацией: будет закрыта одна полоса.

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