Залило Московский вокзал: «Площадь Восстания» закрыта на выход

В Петербурге в 13:17 закрылся на выход вестибюль 2 станции метрополитена «Площадь Восстания».

Как сообщила пресс-служба «Петербургского метрополитена» 13 сентября, выйти нельзя на Московский вокзал в связи с тем, что его залила вода.

Однако в штатной режиме продолжает работать выход из вестибюля на Лиговский проспект.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что службы комитета по благоустройству в настоящий момент находятся в режиме повышенной готовности в связи с тем, что в Петербурге прогнозируют штормовой ветер, порывы которого могут достигнуть 15-20 метров в секунду.