В Ленобласти стало совсем уже не по-летнему: +4 и дожди

В Ленобласти стало совсем уже не по-летнему: +4 и дожди
В Ленобласти дожди и ветер. Фото: https://pixabay.com

В Ленинградской области во вторник, 14 сентября, для жителей региона погода не подготовила ничего нового. По области также будет облачно.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что несмотря на большое количество облаков, прояснения будут.

Кроме того, от дождя горожанам никуда не деться, потому как он пройдет почти во всех районах региона, однако будет кратковременным.

Порывы ветра будут северо-западными умеренными. Иногда же порывы будут доходить и до сильного.

Ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов. Днем же будет потеплее, термометры покажут +8…+13 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов пока не знает, когда в Петербурге настанет бабье лето. Однако есть вероятность, что бабье лето придет в середине сентября или уже в октябре.

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