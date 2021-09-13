«Площадь Восстания» со стороны Московского вокзала закрывади из-за потопа: фото Gazeta.SPb

На данный момент оба выхода работают в штатном режиме.

В Санкт-Петербурге сегодня, 13 сентября, из-за дождя затопило станцию метро «Площадь Восстания» со стороны Московского вокзала. Вестибюль решили закрыть на выход, но чуть позже он вновь заработал в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Скорее всего, причиной инцидента стало отсутствие ливневок в самом вестибюле и рядом с вокзалом. Решение довольно странное, учитывая погоду в Петербурге.

На снимках видно, как сотрудники метрополитен борются с водой. Напоминаем, что сегодня в городе прохладно и дождливо – петербуржцы все никак не дождутся бабьего лета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что залило Московский вокзал: «Площадь Восстания» закрыта на выход.