«Площадь Восстания» со стороны Московского вокзала закрывади из-за потопа: фото Gazeta.SPb

«Площадь Восстания» со стороны Московского вокзала закрывади из-за потопа: фото Gazeta.SPb
Потоп на "Площади Восстания". Фото: Gazeta.SPb

На данный момент оба выхода работают в штатном режиме.

В Санкт-Петербурге сегодня, 13 сентября, из-за дождя затопило станцию метро «Площадь Восстания» со стороны Московского вокзала. Вестибюль решили закрыть на выход, но чуть позже он вновь заработал в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Скорее всего, причиной инцидента стало отсутствие ливневок в самом вестибюле и рядом с вокзалом. Решение довольно странное, учитывая погоду в Петербурге.

На снимках видно, как сотрудники метрополитен борются с водой. Напоминаем, что сегодня в городе прохладно и дождливо – петербуржцы все никак не дождутся бабьего лета.

Потоп на «Площади Восстания». Фото: Gazeta.SPb
Потоп на «Площади Восстания». Фото: Gazeta.SPb
Потоп на «Площади Восстания». Фото: Gazeta.SPb

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что залило Московский вокзал: «Площадь Восстания» закрыта на выход.

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